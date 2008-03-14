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澳拒絕中資收購Ausgrid 青睞北美買家
2016.09.16, 16:18, Friday 作者 本報訊 [字号: ]

　　【本報訊】據路透社9月14日報道，消息人士稱，加拿大養老金計劃投資委員會及Borealis Infrastructure等加拿大基金，本月路演期間被告之，如果通過財團參與競購，不需澳洲本地夥伴。
　　報道稱，新南威爾士州政府的這名顧問要求匿名，因為未獲授權公開講話。新南威爾士州政府是上述資產的賣家。
　　一名有興趣參與收購的投資銀行家表示，他也在參與路演的同事那裏聽說，通過財團參與競購的北美買家不必擁有澳洲夥伴。
　　報道稱，盡管北美路演給出這樣的原則，但究竟澳洲能接受什麼樣的投標方案，以及該國政府是否會冒著激怒中國的風險批准多數由外國出資的投標方案，還有很大的不確定性。
　　上月澳洲政府以國家安全擔憂為由，阻撓了中國國有企業——國家電網和香港民企長江基建收購Ausgrid的50.4%控股股權的方案。
　　Ausgrid是澳洲最大電網，中國國家電網和長江基建的出價據信約為130億澳元。
　　報道稱，至於新南威爾士州政府是否得到澳洲外資投資審核局可以接受哪類投標的建議，該州政府發言人拒絕置評。
　　澳洲財長莫裏森的發言人拒絕就莫裏森辦公室或澳洲外資投資審核局是否已向州政府提供建議置評。
　　中方提出警告
　　中國駐澳洲大使館發聲明表示，高度關注澳洲財長莫裏森以國家安全為由，否決兩家中資企業對澳洲最大電網公司Ausgrid涉資逾100億澳元的收購，警告會嚴重影響中資企業赴澳洲投資的熱情。莫裏森上周以國家安全為由，否決中國國家電網和香港長江基建對Ausgrid的收購方案，為澳洲政府年內第二次拒絕中資企業收購澳洲資產。聲明稱，澳方的決定並不符合其過往曾表示“歡迎中國企業投資”的立場。
中國大使館表示，希望澳洲政府能致力為中資企業創造一個更加公平、良好且透明的貿易及投資環境。

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